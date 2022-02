Iisrael püüab Ukraina kriisis tasakaalu hoida

«Kõige masendavam on see, et kannatavad tavalised inimesed,» ütles Max, kelle sõnul ei ole Iiraelis venelaste ja ukrainlaste vahel pingeid.

«Iisrael on mõistnud hukka Ukraina suveräänsuse rikkumise, aga me ei tohi lasta silmist fakti, et meie põhjapiiri taga on Vene sõjavägi,» ütles ta, viidates Venemaa kohalolekule Süürias alates 2015. aastast.