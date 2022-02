Kariņš: Putinil tuleb varem või hiljem oma veretööde eest vastutada

Nüüd saab maailm aru, mida Balti riigid, Läti nende hulgas on juba pikka aega püüdnud öelda, ütles ta.

«Paljud Euroopa riigid on elanud illusioonis, et kui nad leiavad Putiniga rääkides õiged sõnad, kui olla küllalt kannatlik, on kõige üle võimalik läbi rääkida.»

«Nüüd, nähes Putini jõhkrat sõda on need, kes varem arvasid, et piisab, kui leida Putiniga vesteldes õige toon, lõpuks aru saanud, et see on tühi lootus,» ütles Kariņš ja tuletas meelde, et Balti riigid on 20 aastat püüdnud veenda teisi riike silmi avama, aga keegi ei ole neid kuulanud.

Venemaa sissetung Ukrainasse on veennud maailma ka selles, et ohu korral peavad teisedki riigid olema sõjaliselt valmis.

«Iga liikmesriik peab aru saama, et kui vastane on valmis ainult relva jõuks, peame me suutma end kaitsta. Kui tahad rahu, valmistu sõjaks,» ütles Läti peaminister.

Kariņš kordas üle NATO ja Euroopa Liidu seisukoha, et allainss ei astu sõjategevusse väljaspool oma territooriumi, kuid liikmesriigid aitavad Ukrainat relvade ja laskemoonaga.

«Tuleb aru saada, et ei EL ega NOTO ole valmis sõjalisteks operatsioonideks väljaspool neid organisatsioone. Läti on mõlema organisatsiooni osa, aga Ukraina ei ole. See on lihtne fakt. EL on otsustanud jätta Ukrainale ukse lahti EL-iga ühinemiseks, aga relvade ja laskemoona saatmine on iga riigi enda otsus.»

«NATO ütles, et tal ei ole kavas sõjaliselt sekkuda, aga relvi tarnitakse ja üha enamad riigid annavad Ukrainale relvi.»

Kariņši sõnul on riikide suhtumine Venemaasse muutunud. Saksamaa ei ole küll veel muutnud põhimõtteid relvatarnete kohta, aga tema suhtumine sanktsioonidesse on 180 kraadi muutunud ja ta on peatanud Nord Stream 2 projekti.

«See on juba väga suur pöördepunkt Saksa poliitikas,» ütles Läti peaminister ja avaldas arvamust, et neid võib tulla lähiajal veel.

Vastuseks küsimusele, mis tema arvates juhtub, kui Venemaa suudab lühikese ajaga Kiievi vallutada ja oma plaanid teoks teha, rõhutas Kariņš, et tuleb olla valmis pikaajaliseks vastasseisuks Putini Venemaa ja demokraatliku maailma vahel.

«Kui Putin ka nüüd edu saavutab, ei suuda ta siiski inimeste suhtumist muuta. Suur küsimus on, kuidas tuleb Venemaa toime sellise hiigelsuure okupeeritud riigiga. Me peame olema valmis pikaajaliseks vastasseisuks. Varem või hiljem tuleb Putinil vastutada oma veretööde eest: alates Tšetšeeniast Gruusia, Krimmi ja Donbassini ning nüüd kogu Ukrainani.»