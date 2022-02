Leedu lõpetab kuue Vene ja Valgevene telejaama edastamise

Komisjoni aseesimees Ričardas Slapšys ütles BNS-ile, et kanaleid seiranud komisjoni juhatuse ettepanekul otsustati keelata kanalite Belarus 24, NTV Mir, RTR Planeta, Rossija 24, RBC, TVCI edastamine. Otsus jõustub reedest.

Komisjoni hinnangul annavad tuvastatud rikkumised, kuna need «soodustavad sõja õhutamist ja kihutustööd», võimaluse keelata nende kanalite edaspidine edastamine.

Ühiskonna teavitamise seadus sätestab, et sõja ja rahvustevahelise vaenu õhutamine on keelatud ning sõjapropaganda on keelatud lausa põhiseadusega.