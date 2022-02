Eesti organisatsioon abistab Kiievi lastekodulaste evakueerimist

Jane Snaith. FOTO: Tairo Lutter

Hooldusvanem ja kasuvanemate tugiorganisatsiooni MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith rääkis, et eile saadeti 10-15 Sunshine lastekodu/rehabilitatsioonikeskuse last Poola piiri poole, et leida neile seal ajutine kodu.

Sunshine laste rehabilitatsioonikeskus asub Kiievist umbes kümne kilomeetri kaugusel ning seal elavad tänavalapsed, kellel puudub vanemlik hoolitsus.

Kodu eestvedaja on Marek Wnuk, kellega MTÜ Igale Lapsele Pere on aastaid seotud olnud. «Samuti on see traumapedagoogika keskus meid toetanud oma koolituste ja kirjandusega, mida oleme eesti keeldegi tõlkinud,» rääkis Snaith.

Piiri ääres on lapsi ning nende meessoost saatjaid tabanud hulga probleeme. Snaith vahendas, et reedel kella nelja paiku õhtul pidid kõik õhutõrje häire tõttu kaevikutesse varjuma. Lisaks ei ole veel kindel, kas laste kasvatajad üle piiri lubatakse, kuna meesterahvaid vanuses 18-60 ei taheta hea meelega Ukrainast minema lasta.

Lastekodulaps, keda Ukrainast Poolasse evakueeritakse. FOTO: Erakogu

Snaith sõnas, et Eesti MTÜ toetas Sunshine lastekodu 1500 euroga, toetusi on saatnud mitmed teisedki. «Eestisse selle konkreetse lastekodu lapsi tõenäoliselt ei tooda, küll aga on mitmed meie MTÜ liikmed teatanud, et on nõus lastele, kes Ukrainast Eestisse tuuakse, peavarju pakkuma,» sõnas Snaith.

«Me ei saa midagi suurt teha, aga neid me saame toetada, keda me teame.»