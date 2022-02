Peskov: Putin tegi Zelenskõi avaldusega seoses ettepaneku läbirääkimisteks

"Te teate, et täna tegi president Zelenskõi avalduse valmisolekust arutada Ukraina neutraalset staatust. See oli üks väga olulisi tingimusi lahendamaks Ukraina kriisi, millest president (Vladimir) Putin rääkis," ütles Peskov ja lisas, et see tingimus oli aluseks eesmärgile, mida sõjalise operatsiooniga taotletakse.