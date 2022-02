Kunnas tõi esile, et Venemaa peaeesmärk Ukraina juhtkond hävitada on saavutamata. «Neil oli peaeesmärk tappa [Ukraina president Volodõmõr] Zelenskõi. Ta on elus, teeb avaldusi, juhib. Samamoodi viia rivist välja Ukraina kindralstaap – ka seda ei ole juhtunud.»

Kunnas lisas, et Ukraina lennuväljad ja õhukaitsesüsteem said kahtlemata tugeva löögi, samas Venemaa väide, et need on hävitatud, paika ei pea. «Taktikaline olukord lõunas on kõige ohtlikum. Ukraina pool on teinud ehk selle vea, et nad ei ole kindlustanud end tõsiselt suurematel teedel ega üritanud võtta positsioone seal, kus oli võimalik.»