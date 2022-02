REPORTAAŽ KIIEVIST ⟩ Paljud kiievlased ööbisid teist ööd metroojaamades

Magatakse koos lastega kivipõrandal, alla on pandud õhukesed tekid. Vanemad tukuvad istuli, lapsed magavad, pea ema või isa süles. Ainult üksikutel on näha täispuhutavaid madratseid.

Noor isa jalutab hämaras metrookoridoris just käima õppinud väikese poisiga. Hoiab tal tugevalt käest kinni, et poiss ei kukuks. Poiss vaatab talle otsa ja laliseb midagi naerulsui. Poisile paistavad tema esimesed sammud meeldivat. Igal muul juhul vaataks isa talle sama õnneliku näoga otsa, aga see isa on tõsine ja kurb. Ta poleks kunagi uskunud, et peab oma poega käima õpetama sellistes tingimustes.