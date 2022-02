Linna kaitsjate töö on täpne, sest raketi põlevad tükid prantsatavad kümnekorruselisest elumajast vaid mõne meetri kaugusele. Maasse tekib umbes kümnemeetrise läbimõõduga sügav auk. Lööklaine on sedavõrd tugev, et suuremal osal korteritest lendavad aknad koos raamidega eest. Kõik kohad on täis klaasikilde, purunenud mööblit, põlenud riideräbalaid ja jalanõusid. Neljandalt korruselt on varisenud alla rõdu.