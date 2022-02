NATO tugevdab idatiiva julgeolekut reageerimisjõududega

«Olukord on endiselt muutlik. Mida oleme näinud, on see, et Ukraina väed võitlevad vapralt ja on tegelikult võimelised pealetungivatele Vene vägedele kahju tekitama,» ütles Stoltenberg pärast NATO liidrite videotippkohtumist.

«See on täiemõõduline invasioon Ukrainasse. Nad liiguvad Kiievi suunas ja nende väljaöeldud eesmärk on vahetada välja Ukraina valitsus.»

Stoltenberg hoiatas, et Kremli agressioon on loonud «uue normaalsuse», ohustades Euroopa julgeolekut laiemalt väljaspool NATO-sse mittekuuluvat Ukrainat.

«Oleme oma heidutust ja kaitset juba tugevdanud,» ütles Stoltenberg.

«Liitlased aktiveerisid eile meie kaitseplaanid ja sellest tulenevalt saadame kohale NATO reageerimisjõudude elemendid maal, merel ja õhus, et tugevdada veelgi oma positsiooni ja reageerida kiiresti mis tahes olukorrale.»

See on NATO järjekordne samm sihiga tugevdada oma kaitset pärast seda, kui USA juhitud liitlased viisid kiiruga tuhandeid sõdureid idapoolsetesse liikmesriikidesse, kui Kreml Ukraina peale liikus.

«Meil on üle kõrgendatud valimisolekus üle 100 lennuki, mis baseeruvad enam kui 30 erinevas kohas ning 120 sõjalaeva kaugpõhjast kuni Vahemereni,» ütles Stoltenberg.

«See on selleks, et tagada rahu, hoida ära rünnak ja vältida seda, et Ukrainas vältav sõda kanduks mis tahes NATO liitlasriiki.»

Ta ei täpsustanud, kuhu reageerimisjõud saadetakse, öeldes, et see on NATO kõrgeima sõjalise juhi otsustada.