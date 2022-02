Venemaa vetostas ÜRO-s Ukraina-invasiooni tauninud resolutsiooni

Venemaad, kes on praegu roteeruv Julgeolekunõukogu eesistuja, ootab tõenäoliselt ees veel üks samalaadne resolutsioon laiemas ÜRO Peaassamblees, mis võidakse vastu võtta märkimisväärse ülekaaluga, kuigi see pole siduv.

«Üks on kindel, Venemaa on isoleeritud. Tal puudub toetus sissetungile Ukrainasse,» ütles Suurbritannia suursaadik ÜRO juures Barbara Woodward.

Enne hääletust kirjeldas Thomas-Greenfield rünnakut kui «nii jultununa, et see ohustab meie rahvusvahelist süsteemi sellisena, nagu me seda tunneme».