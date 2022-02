Prantsusmaa saadab Rumeeniasse 500 sõdurit

«NATO on otsustanud tugevdada oma kohalolekut, et saata väga selge märk strateegilisest solidaarsusest, paigutada väed Rumeeniasse,» ütles Thierry Burkhard raadiojaamale Radio France Internationale ja ringhäälingule France24.

Ta lisas, et Prantsusmaa säilitab sõjalise kohaloleku Venemaaga piirnevas Eestis ka pärast märtsi. Arvestades «sõda Ukrainas, on otsustatud, et säilitame oma kohaloleku» 200-250 soomusmasinatega mehe näol.