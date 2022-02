Macron: maailm peab olema valmis pikaks sõjaks

«Kui saan teile täna hommikul öelda üht, siis seda, et see sõda jääb kestma... See kriis jääb kestma, see sõda jääb kestma ja kõigil sellega kaasnevatel kriisidel on kestvad tagajärjed,» ütles Macron Prantsuse põllumajandusmessil. «Me peame olema valmis.»