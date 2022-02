Zelenskõi: Vene rünnakuplaan on rööbastelt maas

«Me nurjasime nende plaani,» ütles Zelenskõi uues videopöördumises, milles rõhutas, et Ukraina armee kontrollib Kiievit ja suuremaid linnu selle ümbruses.

Zelenskõi sõnul on Venemaa kasutanud Ukraina vastu «rakette, hävitajaid, droone, suurtükke, soomukeid, saboteerijaid ja dessantvägesid» ning rünnanud elamupiirkondi.

Ta märkis, et ukrainlased võitlevad Vene vägede vastu mitmes linnas, sealhulgas Odessas, Harkivis ja pealinnas Kiievis. Lvivi ja teisi linnasid riigi lääne- ja keskosas on rünnatud õhulöökidega, ütles ta.

Ukraina on Zelenskõi sõnul välja teeninud õiguse Euroopa Liiduga liituda ja ta ärgitas EL-i liidreid vastavat otsust tegema.

Ta ärgitas Saksamaad ja Ungarit toetama Venemaa lahtiühendamist SWIFT süsteemist, et Moskvat invasiooni eest karistada.

«EL-i riikide seas on toetus Venemaa lahtiühendamisele SWIFT-ist juba peaaegu täielik. Ma loodan, et Saksamaal ja Ungaril on julgust seda otsust toetada,» ütles ta.