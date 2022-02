Hiina tervitaks võimalikult kiiresti Ukraina ja Venemaa otsekõnelusi

Hiina on veendunud, et riiklik julgeolek ei saa tulla teiste julgeoleku kahjustamise arvelt. Samuti ei saa regionaalset julgeolekut tagada sõjaliste liitude tugevdamise või isegi laiendamisega, lausus minister.

Peking märgib, et kõigi riikide mõistlikke julgeolekumuresid tuleb austada, mis tähendab külma sõja aegse mentaliteedi täielikku hülgamist.

Wang lisas, et pärast viit järjestikust NATO idasuunalist laienemise lainet tuleb Venemaa seaduslikke nõudmisi julgeolekuküsimustes võtta tõsiselt ning neid tuleb lahendada "õigel viisil".

Rohketes inimõigusrikkumistes ja põhjendamatutes territoriaalnõudmistes süüdistatud Hiina on välisministri sõnul jälginud arenguid Ukrainas ning hetkeolukord on selline, mida Peking näha ei taha. Hiina kutsub kõiki osapooli üles vaoshoitusele, et vältida olukorra halvenemist Ukrainas.