USA tehnoloogiafirmad on Ukraina sõjas valikute ees

Igapäevaelu osaks saanud Facebook, Twitter ja YouTube on oma rahvusvahelise haarde tõttu unikaalselt võimsad, kuid on lõpuks kasumist juhitud ettevõtted, kelle jaoks vaid põhimõtetest lähtumine poleks hea äri, kirjutab AFP.

Ukraina on ärgitanud pärast Venemaa sissetungi neljapäeval ettevõtteid nagu Apple, Google ja Netflix, et nad kärbiksid oma tegevust Venemaal. Samal ajal teatas Facebook, et Venemaal piirati selle teenuseid, kuna see ei olnud nõus tegutsema Kremli nõudmiste järgi. Venemaa piiras ka ligipääsu Twitterile.