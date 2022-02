Eksperdid: Venemaa välksõjakatse on läbi kukkunud

Läti kaitseministri Artis Pabriksi nõunik endine kaitseväe ülem Raimonds Graube ütles, et 72 tundi pärast sissetungi algust võib kindlalt öelda, et välksõjakatse on nurjunud.

«Tavapäraselt põhineb sõjaline planeerimine ajakaval, mille kohaselt operatsioone tuleb läbi viia, ning sellest graafikust mahajäämine on president Vladimir Putini jaoks väga suur probleem,» rõhutas Graube.

Graube tunnustas lääneriikide toetust Ukrainale ja märkis, et nende saadetud sõjatehnika on osutunud väga tõhusaks.

Võimalik, et Venemaa üritab kaost suurendada, pannes oma sõdurid Ukraina mundrisse või erariietesse, kuid aeg näitab, kas säärased meetodid on efektiivsed, lisas Graube.

Graube väljendas ka suurt heameelt, et Venemaa ei ole suutnud hävitada Ukraina õhujõude. Ukrainale on kasuks ka see, et mitte kõik Putini liitlased teda ei toeta ja näiteks Kasahstan on keeldunud invasiooniga ühinemast, lisas Graube.

Endine Läti maavägede ülem erukolonel Igors Rajevs leidis samuti, et venelastel ei lähe nii hästi kui loodeti, ta tõi välja mitu trendi, mida on raske seletada.

Esiteks ei ole venelased ülekaalust hoolimata suutnud hävitada Ukraina õhutõrjesüsteeme. Teiseks ei domineeri nad taevas ning ukrainlased suudavad ikka ja jälle Vene lennuväele raskusi valmistada.

«Venemaa tugevus ja samal ajal nõrk koht on see, et nad ründavad mitmest suunast,» ütles Rajevs. «Venemaal ei ole piisavalt ressursse, et kõigist suundadest rünnakut toetada.»