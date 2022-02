Kiievis avati tuli viieliikmelise pere auto pihta, kolm inimest hukkus

Tulistamine leidis aset Kiievi kesklinnas ja selle tagajärjel hukkus neljanda klassi tüdruk Polina ja tema vanemad. Pere teised kaks last toimetati raskete vigastustega haiglasse, kirjutas portaal Unian News.

Eilse seisuga oli Venemaa kallaletungis Ukrainale saanud surma 198 tsiviilisikut, nende seas kolm last, ütles laupäeval Ukraina terviseminister Viktor Ljaško. Haavata on saanud 1115 inimest, nende seas 33 last.