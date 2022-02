Ukraina avas venemaalaste jaoks veebikülje tapetud sõdurite tuvastamiseks

«Räägin teiega vene keeles, sest see veebikülg on loodud teile,» ütles siseministeeriumi nõunik Viktor Andrusiv veebiküljele riputatud videosõnumis.

«Tean, et paljud venelased on mures, kuidas läheb ja kus on nende lapsed, pojad, abikaasad ning mis nendega toimub - seega otsustasime panna selle võrku üles, et igaüks teist võiks otsida oma lähedasi, keda Putin saatis Ukrainasse sõdima.»