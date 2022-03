OTSE POSTIMEHEST ⟩ Reservkolonelleitnant Leo Kunnase analüüs: «Mis Putini käes, see Putini kõhus.»

Eile kell kolm päeval olid suurlinnad Kiiev ja Harkiv mõlemad kindlalt Ukraina vägede käes, hoolimata sellest, et esmalt püüdsid Vene väed kiirkorras tungida peale pealinnale ja siis Harkivile. Reservohvitser (kolonelleitnant) Leo Kunnas selgitas Postimehe erisaates, et Kiievi ja Harkivi vallutamiseks tuleb need kõigepealt sisse piirata. «Seejärel tuleb hakata neid linnaosade kaupa vallu­tama. Nii peaks see taktikaliselt käima, aga taktikalised grupid ja brigaadid tegelikult kaoksid sellistes suurlinnades lihtsalt ära,» märkis ta.