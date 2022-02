EL eraldab Ukrainale relvade ostmiseks 450 miljonit eurot

Meede on osa laiaulatuslikust toetus- ja sanktsioonide paketist, mille on kokku leppinud 27 Euroopa Liidu riiki.

Borrell ütles, et nad kiitsid ka ametlikult heaks sammu keelata kõik tehingud Venemaa keskpangaga.

Euroopa Liidu riigid saadavad Kiievi palvel Ukrainasse hävituslennukid, et aidata Ukrainal võidelda Venemaa rünnakute vastu, jätkas Borrell.

«Me pakume isegi lahingulennukeid. Me ei räägi ainult laskemoonast,» ütles Borrell pressikonverentsil.

«Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles Euroopa Liidule, et nad vajavad selliseid lahingulennukeid, millega Ukraina armee on võimeline opereerima. Mõnel liikmesriigil on selliseid lennukeid,» sõnas Borrell.