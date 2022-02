G7 ähvardas uute sanktsioonidega Venemaa vastu

Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapani, Ühendkuningriigi ja USA ühisavalduses kutsuti üles Venemaa operatsiooni lõpetama ja hoiatati, et kui see ei juhtu, siis astub ühendus juba väljakuulutatud sanktsioonide täiendamiseks samme.

«Ministrid rõhutasid, et Venemaa agressiooniaktiga saavutatud staatusemuutust ei tunnustata. Ministrid leppisid kokku tihedas koostöös, et tagada laiaulatuslik ja tugev rahvusvaheline hukkamõist Venemaa õigustamatule käitumisele,» seisis avalduses.

«Kohtusin oma G7 kolleegidega, et arutada president (Vladimir) Putini põhjendamatut rünnakut Ukraina vastu ja me leppisime kokku, et liigume Venemaa vastutusele võtmiseks edasi laastavate sanktsioonipakettide ja muude majanduslike meetmetega. Seisame koos Ukraina vaprate inimestega,» sõnas USA president Joe Biden.