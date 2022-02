UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro neljandast sõjapäevast: Ukraina kaitsevõime on pöördvõrdeline Vene sõdurite võitlusmoraaliga

Venelaste äärmiselt madal võitlusmoraal leiab palju kajastust – suur hulk filmitud sõjavange ja mahajäetud tehnikat kinnitab seda. Ukraina kaitsevõime on ilmselt pöördvõrdeline Vene üksuste võitlusmoraaliga – see paistab kasvavat iga päevaga. Näib, et nende tagala on paremini kindlustatud, kui Venemaa liidri Vladimir Putini võitlejatel.

Venemaa on Ukraina andmetel kaotanud umbes 4500 sõdurit, hävitatud ja kahjustatud lennukeid on 27, helikoptereid 26, tanke ligi 150, soomukeid üle 770, kahureid umbes 50, lisaks üks õhutõrjesüsteem Buk, neli raketiheitjat Grad, kaks drooni ja kaks kaatrit. Tuleb märkida, et peamiste numbrite osas on ööpäevane kasv üle 50 protsendi, mis näitab, et vastupanu intensiivsus oli endisest palju suurem.

Ukrainas on sissetungi algusest hukkunud juba üle 350 tsiviilisiku, neist vähemalt 14 last. Ööpäevaga lisandus seega üle saja hukkunu.

Butša asulas, mis on samuti Kiievi linnapiiril, proovisid Vene väed matkida mingit evakuatsiooni, meelitades inimesi bussidesse.

Ukrainlased alustasid eile ka Kiievist loodesse edukaid vasturünnakuid, vabastades Irpini asula ning pidades päeval lahinguid juba 15 kilomeetri kaugusel Borodjanka külas, surudes Vene üksusi seni kõige ohtlikumaks peetud suunal linnast eemale. Hostomeli lennuvälja kandis jäid osad Vene üksused ümberpiiratuks, kogu nende tehnika hävitati – selle kohta avaldasid ukrainlased raadioside salvestuse, kui Vene sõjaväelane palus omadelt abi ja ära toomist.

Ukrainlased näitasid, kuidas sealt pisut edasi Žõtomõri oblastis Malini küla lähistel hävitab Türgi päritolu droon Bayraktar Vene õhutõrjesüsteemi Buk suure kolonni koosseisus. Tulevärk oli nii võimas, et ilmselt selle kolonni teised masinad ei jäänud samuti puutumata.

Keskpäeva paiku teatasid kaitseministeeriumi allikad, et Kiievi ümbrusest otsitakse eriti ohtlikku vastase kolonni, mis on märgistatud V-tähega. Paar tundi hiljem jõudsid sotsiaalmeediasse juba videod põlenud kolonnist, mille sõidukitel oli V-täht külje peal. Väidetavalt need olidki kurikuulsad Tšetšeenia üksused, aga see võis olla ka lihtsalt hirmujutt.

Plahvatusesuits kerkib eile Kiievi lähistelt. FOTO: MÕHHAILO MARKIV / REUTERS / SCANPIX

Kiievi linnas võeti kinni üks Tšetšeenia diversioonigrupp, kes olid varjanud end kiirabiautosse. See on Vene diversantide levinud komme – varastatakse Ukraina päästeteenistuste või politsei autosid ja vorme ning siis liigutakse nendega, mis peaks kujutama endast sõjakuritegu.

Valgevene võib sekkuda

Ukrainla presidendi nõunik Aleksei Arestovitš arvas, et Venemaa on juba suunanud Kiievisse kõik enda käsutuses olevad reservid ja nüüd on neil võhm otsas. Samas Ukraina allikad vahendasid kõrge USA kaitseministeeriumi ametniku sõnu, kelle kohaselt on Putin rakendanud umbes kahte kolmandikku Ukraina ründamiseks valmistatud ressursist. Mis tähendab, et terve kolmandik on veel Ukraina piiri taga valmis.