Kreml on väidetavalt saatnud Kiievisse Zelenskõid jahtima Wagneri palgasõdurid

Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedase liitlase Jevgeni Prigožini hallatav eraarmee Wagner Grupp lennutas The Timesi väitel viis nädalat tagasi oma võitlejad Aafrikast Ukrainasse, et teha kahjutuks Zelenskõi valitsus. Selle eest on neile väidetavalt lubatud heldet tasu.

Teave selle kohta jõudis Ukraina valitsuseni laupäeva hommikul, mispeale kuulutati Kiievis 36 tunniks välja range liikumiskeeld linna Vene sabotööridest puhastamiseks, ning tsiviilisikuid hoiatati, et kui nad liiguvad tänaval, käsitletakse neid Kremli käsilastena.

Wagner Grupiga lähedalt seotud allikas väitis The Timesile, et jaanuari kestel saabus Ukrainasse 2000–4000 palgasõdurit. Neist osa paigutati riigi idaossa Donetski ja Luhanski oblastisse. Lisaks sisenes Valgevene kaudu Ukrainasse veel umbes 400 palgasõdurit, kes liikusid Kiievisse.

Palgasõdurid on uhkustanud sellega, et teavad täpselt, kus Ukraina president ja tema kolleegid asuvad ning väidavad, et suudavad nende mobiiltelefone jälgida.

Palgasõduritele on öeldud, et Putin soovib väikest pausi vaenutegevuses, et näidata, et ta peab Zelenskõiga läbirääkimisi, kuid samas olla Wagneri võitlejatele kinnitatud, et mingit kokkulepet ei sünni ning tegu on vaid pettemanöövriga, rääkis allikas Briti ajalehele.

Zelenskõi nõustus eile saatma läbirääkimismeeskonna Valgevene piirialale Venemaa delegatsiooniga kohtuma, kuid väljendas skepsist kõneluste edulootuste suhtes.

Palgasõdurid ootavad väidetavalt Kremli märguannet Ukraina presidendi uuesti sihikule võtmiseks ning neile on lubatud kopsakat boonust, kui nad peaksid suutma ta lähipäevil tappa. Samuti on Wagneri võitlejatele lubatud, et nad toimetatakse turvaliselt enne nädala lõppu Ukrainast välja.

Lisaks Zelenskõile on Wagneri palgasõdurite tapmisnimekirjas veel 23 inimest, nende seas Ukraina peaminister Denõs Šmõhal, teised valitsuse liikmed, Kiievi linnapea Vitali Klõtško ja tema vend Volodõmõr Klõtško.