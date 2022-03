VIDEO ⟩ Kiievi loomaaias sündisid sõja kiuste kitsetalled: «Loodust ei saa peatada»

Loomaia teatel pole rünnakud seni loomaaeda tabanud. Tegevjuhi Kirilo Trantini sõnul tekitab sõjategevus loomadele kohutavat stressi. «Veterinaararstid jälgivad loomade seisundit ja annavad neile vajadusel rahustit,» kirjeldas ta. Nii mõnedki loomad on seetõttu viidud maa-alustesse varjenditesse, vahendati ühismeedias.

Kiievi loomaaia teadet jaganud Tallinna loomaaed avaldas sotsiaalmeedias Ukrainale ja kõnealusele loomaaiale toetust: «Sõjasündmused mõjutavad kõiki, ka loomi. Mäletame hästi, et II maailmasõja ajal tabas ka Tallinna loomaaia vahetut lähedust kolm pommi. Suureks kaotuseks oli Tallinna loomaaia esimese asuka ja meie vapilooma ilves Illu surm,» kirjutas loomaaed, lisades, et Illut tabasid toona esimese pommi killud.

«Pommitusejärgne häda loomaaias oli suur ning esmaste kriitiliste olukordade lahendamisel saadi abi ümbruskonna heatahtlikelt inimestelt. Ukraina loomaaedade ja akvaariumide assotsiatsiooni (UAZA) president Volodõmõr Toptšõi on teinud avalduse, kus ütleb, et saab iga päev kõnesid, kirju ja küsimusi, kuidas loomaaedu raskel ajal aidata. Ta tänab kõiki abipakkujaid, kuid palub veel oodata ja kinnitab, et abi vajaduse ulatus selgub mõne aja pärast ning siis annab ta teada ka arvelduskontost Ukraina loomaaedade abistamiseks,» selgitas Tallinna loomaaed.