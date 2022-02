Zelenskõi kutsus andma Ukrainale viivitamatult ELi liikmesust

«Kutsume Euroopa Liitu Ukrainat uue eriprotseduuri alusel viivitamatult liikmeks võtma,» ütles Zelenskõi videopöördumises. «Meie eesmärk on olla koos kõigi eurooplastega ja, mis kõige tähtsam, seda võrdsetel alustel. Olen kindel, et see on õiglane. Olen kindel, et see on võimalik.»

Zelenskõi ütles, et Venemaa invasiooni jooksul on Ukrainas saanud surma 16 ja haavata 45 last. ÜRO inimõigusjuht Michelle Bachelet ütles esmaspäeval, et Ukrainas on hukkunud vähemalt 102 tsiviilisikut, nende seas seitse last, kuid lisas, et ohvrite tegelik arv on kardetavasti palju suurem.

«Ukrainlased on maailmale näidanud, kes me oleme. Ja Venemaa on näidanud, milliseks ta on muutunud,» ütles Zelenskõi.

Ukraina president tegi värske videopöördumise ajal, kui Ukraina ja Vene delegatsioonid valmistusid alustama Ukraina-Valgevene piiril esimesi otsekõnelusi alates Vene vägede sissetungi algusest eelmisel neljapäeval.

Zelenskõi kutsus Vene sõdureid relvi maha panema.

«Jätke oma varustus maha. Lahkuge siit. Ärge uskuge oma ülemaid. Ärge uskuge oma propagandiste. Lihtsalt päästke oma elu,» ütles Zelenskõi.

Ukraina president väitis, et Kremli pealetungis on juba elu kaotanud üle 4500 Vene sõduri. Kreml on kaotusi tunnistanud, kuid ei ole konkreetseid arve avaldanud.

Zelenskõi lisas avalduses, et võimud vabastavad lahingukogemusega vangid, et need saaksid aidata riiki kaitsta.

«Langetasime otsuse, mis ei ole moraalsest vaatenurgast kerge, kuid meie kaitse seisukohast kasulik,» ütles president.