Leedu president: Venemaa kallaletung ELile ei ole välistatud

Rootsi telekanalile SVT Nyheter antud usutluses ütles Nausėda, et rünnak võib olla sõjaline, küber- või ka mõnel muul viisil. «Keegi ei saa välistada, et homme võivad need olla kõik ELi riigid, mitte ainult Leedu, vaid kõik ELi riigid – olgu selleks sõjaline või küberrünnak või midagi muud. Seetõttu kuulutasime välja erakorralise seisukorra,» ütles Nausėda.

«Meid ei ähvardata veel, aga me peame olema valmis, peame ametkonnad ette valmistama,» rõhutas Nausėda ja lisas, et erakorralise seisukorra eesmärk on Leedu riigipiiri tugevdamine.

Ta väljendas usku Ukraina sõjaväelaste otsustavusesse oma riiki kaitsta ja rõhutas, et Lääs on Ukrainale sõjalise, rahalise ja igasuguse muu toetuse andmisel ühtsem kui kunagi varem.

«Ma arvan, et Ukraina kaitseb oma riiki väga hästi. Arvan, et venelased ei oodanud nii tugevat vastupanu. Ja mida kauem me seda vaatame, seda rohkem käib alla Vene väe moraal, sihikindlus sõjategevust jätkata,» lausus Leedu president.

Nausėda kutsus Ukrainat üles vastu panema ja seisma kindlalt ning läänt täitma oma kohustust ja aidata Ukrainal ellu jääda. «Peame tegema seda kõikide vahenditega ja igast suunast: sanktsioonide, rahalise, majandusliku, poliitilise toetusega. Peame töötama ka erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja võimalusel välistama Venemaa kõikidest kultuuri- ja spordiüritustest. Sest vene inimesed peaksid tundma vastutust nende tegude eest ja pöörduma võimude poole: mida te teete, inimesed? Mida te teete?!» ütles Nausėda.

«Loomulikult saab olukorda põhjalikult muuta vaid rahvusvahelise üldsuse tugev ja otsustav reaktsioon,» lisas ta.