ÜLEVAADE ⟩ Mis toimub Ukraina sõja ajal teistes pingelistes piirkondades?

Kuu keskel hoiatas USA Vaikse ookeani õhujõudude ülem kindral Kenneth Wilsbach, et Hiina toetus Venemaale tõstatab küsimuse tema enda kavatsuste kohta Aasias. Pekingit on aastakümneid süüdistatud piirkondlike pingete tekitamises ja samal ajal on ta pidevalt laiendanud kontrolli Lõuna-Hiina mere üle.