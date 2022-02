YLE küsitlus: esmakordselt toetab enamik soomlasi NATO-sse astumist

Varem päeval teatas Soome riiklik viinamonopol Alko, et vastuseks Venemaa invasioonile Ukrainas, võetakse müügilt kogu Vene viin ja mõned muud tooted.

Rahvusringhäälingu YLE tellitud arvamusküsitluse kohaselt toetas 53 protsenti soomlastest sõjalise alliansiga ühinemist, sellele seisis vastu 28 ja polnud kindel 19 protsenti vastanuist.

«Täiesti ajalooline ja erakordne tulemust,» ütles Soome rahvusvaheliste suhete instituudi vanemteadur Charly Salonius-Pasternak uudisteagentuurile AFP. «Muutus on märkimisväärne.»

Küsitluses osales 1382 vastajat vanuses 18 kuni 80 ning see viidi läbi vahemikus 23.-25. veebruar, märkis YLE.

Võrdluseks, päevalehe Helsingin Sanomat jaanuaris korraldatud küsitluses toetas NATO liikmesust vaid 28 protsenti ning sellele seisis vastu 42 protsenti vastanuist.

«Ainus tähtis asi, mis on muutunud, on see, et Venemaa ründas naaberriiki, mis ei ole NATO liige,» sõnas Salonius-Pasternak.

Ehkki viimase küsitluse tulemustele võis anda tõuget Vene väe sissetung, on analüütiku hinnangul tõenäoline NATO liikmesuse toetuse tõus.

Kui YLE viimati sarnase küsitluse korraldas 2017. aastal, toetas NATO-ga liitumist 34 protsenti küsitletuist.

Ent läinud nädala alguses ütles Soome president Sauli Niinisto, et alliansiga liitumise teema võib taas teravalt päevakorda kerkida seoses Venemaa Ukraina-vastase tegevusega.

Eelmisel nädalal kogus rahvaalgatus tõstatada Soome parlamendis NATO-referendumi üle arutelu vajalikud 50 000 allkirja, kuid selle peab enne menetlusse võtmist veel ametlikult esitama.

Soomel on Venemaaga 1340 kilomeetri pikkune piir. Ehkki nii Soome ega naaberriik Rootsi ole NATO liikmed, siis mõlemad on ometigi alliansi partnerid.

Moskva nõudmistele, et NATO ei laieneks itta, on Helsingi ja Stockholm vastanud tauniva hoiakuga, öeldes, et Venemaal pole õigust nende julgeolekupoliitikasse sekkuda.