USA ja Kanada keelustasid kõik ülekanded Venemaa keskpangaga

Nii need kui varem Euroopa liitlaste kohaldatud sanktsioonid muudavad tunduvalt keerulisemaks Venemaa keskpanga jaoks oma välisvaluuta kasutamise vabalangusse sattunud rubla kaitsmiseks.

Kanada rahandusminister Chrystia Freeland ütles, et meetme eesmärk on tagada, et Venemaa sissetung Ukrainasse oleks strateegiline läbikukkumine.