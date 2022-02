REPORTAAŽ KIIEVIST ⟩ Sõda Ukrainas jõuab järjest rohkem lasteni

Aleksandri sõnul vastavad tingimused lastehaigla pommivarjendis sõjaajale. «Me ei kurda, sest arstid ja õed teevad imelist tööd. Me saame kõigest aru. Me teame, et me võidame igal juhul. Ükskõik, millised on meie kaotused, aga me võidame. Nad veel maksavad selle eest,» rääkis isa.