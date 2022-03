BLOGI ⟩ Kuues sõjapäev: Biden nimetas aastakõnes Putinit diktaatoriks

A view shows the area near the regional administration building, which city officials said was hit by a missile attack, in central Kharkiv, Ukraine, March 1, 2022. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy FOTO: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/REUTERS