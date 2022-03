UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro viiendast sõjapäevast: maismaal edutud Vene väed võtavad nüüd õhust sihikule tsiviilelanikud

Podlipnoje külas jättis eile rühmasuurune üksus tehnika maha ja sammus jalgsi Vene piiri poole.

Vene meedia kolumnistid on seda toonud kui natsimeelsuse näidet, et inimest, kes ei oska «Slava Ukraini!» hüüdele adekvaatselt vastata, peetakse vaenlaseks. See olevat russofoobia ja natsism.

Podlipnoje külas jättis eile rühmasuurune üksus (umbes 30 meest) tehnika maha ja sammus jalgsi Vene piiri poole. Külaelanikud tulid neid ära saatma. Küsisid, kas lähevad kodu poole? Kui kuulsid jaatavat vastust, siis soovisid head teed ja elusalt kojujõudmist. Täiesti sürreaalne vaatepilt.

Õõvastavad kaadrid Harkivist

Must päev oli aga Harkivi jaoks. Mitu rünnakut raketiheitjatega otse elamukvartalitesse –kõik on videosse võetud Rahvusvahelise kriminaalkohtu tarbeks.

Kohe teatati 11 hukkunust ja 31 vigastatust. Ja ega need haavad ka kerged ole. Ühes videos oli naine, kellel oli jalg otsast rebitud. Hukkunud olid ka juhuslikult korraks varjendist vee järgi tulnud pere ja siis teine pere, kes sõitsid autoga ja põles sõidukisse sisse.

Need raketilöögid on tõestuseks, et Vene üksustel ei õnnestunud linna murda ja nad üritavad sellise taktikaga Ukrainat survestada alla andma. Eks Vene propaganda üritabki seda kommunikeerida, et kes ei sõdi vastu, sellel on vaikus ja rahu. Lisaks eile vabatahtlikult oma linna äraandnud Kupjanski linnapeale üritas veel üks linnapea venelastega läbirääkimistesse asuda, aga Ukraina jõustruktuurid vahistasid ta süüdistatuna riigireetmises.

Luhanskist põhja pool on ukrainlaste üksused hakkanud välja tõmbuma võimalikust piiramisrõngast ning venelased on seal maad juurde võitnud. Seal liiguvad küll asjad sinna suunas, et Vene väed võtavad kogu Luhanski oblasti ära. Seal pole küll ühtki suuremat linna, kuid on väärtulikusd kaevandused ja ega see üldisele julgeolekuolukorrale Donbassis midagi head ei tee.

Kui maapealse edu saavutamine on keeruline, siis jäävad variantidena suurtükituli ja lauspommitamine õhust.

Kui Vene väed peaks Harkivist lõunasse suurema hooga murdma ning Melitopolist põhja, siis jääks terve Donbassi lahingugrupp äralõigatuks. See on muidugi oluline jõud Ukraina sõjaväe mõttes ning ukrainlased saavad sellest ohust ka aru, mistõttu hetkel ei paista, et venelastel lastakse lõunast põhja takistamatult liikuda. Sellega oleks ka Mariupol automaatselt ära lõigatud ning Ukrainal poleks enam pääsu Aasovi merele.

Kui nüüd Mariupoli poole vaadata, siis seal on mingis mõttes «läänerindel muutusteta» olukord, kuigi sündmusi muidugi jagub. Vene üksused üritavad ikka Donetski poolt läbi Volnovahha pressida lõuna poole. Volnovahha on seni olnud ukrainlaste kontrolli all, kuid nüüd käinud käest-kätte. Sealt on takistatud rahumeelsete elanike evakueerimine. Samuti laseb Venemaa mitmendat päeva rakette Sartana alevi pihta, mis on Mariupolist põhjas.

Mariupoli elanikud pommivarjendis, mis mahutab kuni paar tuhat inimest. FOTO: Jevgeni Maloletka / AP / Scanpix