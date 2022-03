USA hoiatus: ebaedust ärritunud Putin võib nõuda Ukrainas vägivalla hoogustamist

Asjaga kursis USA ametnikud rääkisid NBC Newsile, et Putini vihapursked on viimastel päevadel tabanud tema lähimaid kaastöötajaid, samal ajal on Venemaa president Kremli ladvikust isoleeritud koroonaviiruse kartuse tõttu.

«Tegu on kellegagi, kellele Ukraina vastupanu on selgelt tulnud üllatusena,» ütles MSNBC-le senati luurekomisjoni esimees Mark Warner. «Ta on end isoleerinud. Ta pole eriti palju viibinud Kremlis… On üha vähem ja vähem sisendit ja see sisend tuleb tallalakkujatelt.»

Warneri sõnul muudab olukorra ärevaks see, et Putin tajub, et on surutud nurka. «Ma muretsen, et pole silmanähtavat väljapäästeed,» lisas ta.

CIA endine direktor John Brennan

Lääne luureametitel on NBC andmeil praegu hea arusaam Putini tegevusest ning nad hoiavad teraselt silma peal võimalikel muutustel tema käitumises.

Neli USA ametnikku ütlesid, et luureandmed ei viita sellele, et Venemaa president oleks vaimselt tasakaalutu, kuid tema käitumine on siiski varasemast erinev.

Ühendriikidel on väidetavalt kindlad luureandmed selle kohta, et Putin on ärritunud ja vihapursked sõjalise rünnaku olukorra ja maailma hukkmõistu pärast tabavad tema siseringi, ütles üks endine ja kaks praegust USA ametnikku, kes on saanud luureteabega tutvuda.

Ametnike väitel on Putini vihahood ebatavalised, sest endise luureohvitserina on ta tavaliselt suutnud oma emotsioone kontrollida. «Ta pole enam sama külmavereline, selge silmavaatega diktaator, kes ta oli 2008. aastal,» ütles Luure Keskagentuuri (CIA) endine direktor John Brennan.