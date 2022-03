POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Tuhanded inimesed loodavad Kiievi vaksali kaudu linnast pakku pääseda

Postimehe Kiievis viibivate ajakirjanike sõnul liiguvad rongid endiselt ja sõit on tasuta. Samas on üksjagu inimesi, kes on siiski eelmüügist ka pileti ostnud.

Samas reisid väljuvad nn jooksva graafiku alusel ja tablood seinal ei maksa usaldada – sealt leiab näiteks ka reise Vene vägede ränga tule all olevasse Harkivisse, kui tegelikult need ei välju.

Rongid saadetakse teele vastavalt sellele, kuidas leitakse vabu koosseise ja vaguneid. See tähendab, et osa ronge koosneb ka näiteks ainult kolmest vagunist, mistõttu pakuvad need võimalust Kiievist lahkuda vaid vähestele jaama kogunenutele, kelle seas on nii lastega peresid, puuetega inimesi kui ka kaasa võetud lemmikloomi.