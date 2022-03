Ukraina koos toetajatega boikottisid Lavrovi kõnet

«Venemaa valimatud rünnakud tsiviil- ja elutähtsa taristu vastu on sõjakuriteod ja Rooma statuudi rikkumine,» ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba konverentsil enne Lavrovi pöördumist. «Vene agressioon on ülemaailmne oht,» hoiatas ta, rõhutades, et ka vastus sellele peab olema ülemaailmne.