Venemaa väljaviskamine ÜRO Julgeolekunõukogust pole ekspertide sõnul reaalne

Riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa (Keskerakond) ütles eile riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Euroopa julgeolekuolukord seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu» arutelul, et Venemaa on Ukrainaga peetava sõja käigus kuritarvitanud ÜRO Julgeolekunõukogus oma vetoõigust.

Ta tuletas meelde, et kolm inimpõlve tagasi Euroopas ja lõpuks kogu maailmas sõda alustanud Saksamaa pole endiselt ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige. «Eesti võiks tõstatada maailmaorganisatsioonis samalaadse küsimuse agressorina käituva Venemaa suhtes. Vähim, mida ÜRO peaks tegema, on julgeolekunõukogu töö fundamentaalne ümberkorraldamine,» leidis Eesmaa.

Eesti suursaadik ÜROs Sven Jürgenson kirjutas Postimehele, et maailmaorganisatsiooni tasemel arutatakse Venemaa sissetungi Ukrainasse kogu aeg ja julgeolekunõukogu on juba sel teemal pidanud viis istungit.

Läänes on domineeriv suhtumine, et mingid niidid peaksid siiski siduma, et saaks vajadusel dialoogi pidada

Tema sõnul on ÜRO põhikirja järgi julgeolekunõukogu viie alalise liikmesriigi ÜROst väljaviskamine nende vetoõiguse tõttu sisuliselt võimatu. Küll aga on võimalik näiteks väljaviskamine inimõiguste nõukogust – selleks oleks ÜRO Peaassambleel vaja kahekolmandikulist enamust.

«Kõik tegevused, mis vähegi võimalikud, on samameelsete [riikide] poolt käigus. Sellest saab pikaajaline vastasseis, mis ei lõpe enne, kui [Vladimir] Putin ja tema ring on kadunud. Aga seda saab lõpuks teha vaid vene rahvas ise,» lausus suursaadik.

Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo ütles Postimehele, et Venemaa väljaarvamine ÜRO Julgeolekunõukogust oleks poliitiline otsus, mille peaksid langetama ülejäänud neli alalist liiget. «Kui selline asi peaks juhtuma, ütleb Venemaa, et see on absoluutselt õigusvastane ja sellist asja ei saa olla,» lisas Mälksoo.