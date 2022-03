Kiievi Kummitus – päris või mitte?

Sellise hüüdnime sai hävituslennuki piloot, kes väidetavalt tulistas Kiievi taevast alla kuus, mõningail andmeil ka kümme või lausa 21 vaenlase õhusõidukit. Seda lugu on sotsiaalmeedias jagatud, vaadatud ja kommenteeritud miljoneid kordi.

Videolt on näha, kuidas Ukraina MiG-29 piloot lendas Kiievi kohal ja tulistas alla vaenlase lennukeid. Video jagajad väidavad, et kui leiab kinnitust fakt, et alla tulistati tõepoolest kuus vaenlase lennukit, saab piloot lennuässa tiitli, mis antakse sõjaväelenduritele, kes on alla tulistanud mitu vaenlase õhusõidukit. Sotsiaalmeedias levivad juba hüüded, et «oleme saanud endale esimese 21. sajandi lennuässa».

Pilt Kiievi kummituse Twitterist TheGhostofKyiv. FOTO: Theghostofkyiv

Kas see ka tegelikult juhtunud on, pole praegu võimalik kinnitada, sest puuduvad andmed Ukraina sõja käigus hävitatud vaenlase tehnika kohta. Eesti lennundusspetsialistide arvamused lähevad lahku, sest pole ülevaadet, kuidas õhulahingud Kiievi kohal toimuvad ja kust tõusevad õhku Ukraina hävituslennukid. On neid, kes ei pea seda tõenäoliseks, arvates, et lennukite hävitamisega tegeleb peamiselt õhutõrje, samas leidub neid, kelle arvates võib kogu lugu ka tõsi olla. Ühel meelel ollakse selles, et legendid ja kangelaste kujud on sõja ajal väga vajalikud, neid on alati olnud ja on ka selles sõjas.

Samas juhitakse tähelepanu, et Ukraina invasioon on Euroopas esimene suur sõda, mida peetakse sotsiaalmeedia ajastul, mil nutitelefoni ekraan on domineeriv suhtlusvahend, ja see sisaldab endas ohtu jagada laialdaselt ka sellist valeinformatsiooni, mis võib tõepoolest kahjulik olla.

Omaette küsimus on, kes on «lennuäss». Eri allikate andmeil on see sõjaväelendur, tavaliselt hävituslennuki piloot, kes on õhulahingutes alla tulistanud mingi hulga vaenlase lennukeid. Vajalik hävitatud lennukite arv on ässa tiitli pälvimiseks riigiti erinev, kuid tavaliselt on see viis või rohkem.

Mõiste «lennuäss» võeti kasutusele Esimese maailmasõja ajal, kui tekkisid õhuvõitlused. Siis oli see propagandatermin, mille eesmärk oli turgutada kangelaste kultuse najal võitlusvaimu. Ässade üksikuid tegusid kajastati laialdaselt ja levitati ettekujutust ässast kui rüütellikust kangelasest, kes meenutab möödunud ajastut.

Esimese lennuässana sai kuulsaks prantslane Adolphe Pégoud, kes hävitas kuus lennukit. Tuntud on ka Manfred von Richthofen ehk Punane Parun, kes hävitas Esimese maailmasõja õhulahingutes 80 lennukit. Kõigi aegade tipplennuäss oli Luftwaffe piloot Erich Hartmann, kes tulistas Teise maailmasõja lahingutes alla 352 lennukit.