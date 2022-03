REPORTAAŽ KIIEVIST ⟩ Kiievit kaitsevad sõdurid kõrvuti elurajoonide elanikega

28-aastane leitnandist kompaniiülem lisas: «Sama kindel olen selles, et iga kaitseliin enne meid ja meie kõrval peab vastu ning hoiab oma positsioone viimase meheni.»

Kiievi põhjapiiri kaitsva üksuse jalaväekompanii ülem FOTO: Jaanus Piirsalu

Tema kompanii koos väikese dessantväelaste üksuse ja territoriaalkaitse (meie mõistes kaitseliit) meestega hoidis eile kaitset ühe suure Kiievi magalarajooni servas. Otse nende selja taha jäid 14-korruselised uued elumajad, milles osas pole veel elanikkegi. Teistes juba elatakse, aga paljud asukad pole sealt siiani kuhugi lahkunud, kuigi sõda ähvardab sõna otseses mõttes nende õuele jõuda.

Kaitsetahe paistab silmadest

Vastupidi, kohalikud elanikud on hingega asja juures ehk kodulinna kaitsmas. Mõni päev varem aitasid nad aktiivselt kaevikute ja laskepesade kaevamisel, nüüd toovad sõduritele, keda nad hüüavad hellitavalt «meie vägilasteks», tonnide viisi süüa. Kuuma suppi ja praadi tuuakse pottidega. Sõdurid naersid, et nad ei jõua kõike ära süüa ja üritasid meile poolvägisi sõjaväe toidupakke kaasa panna. Küllap olid kuulnud, et linnas on toidupoodides pikad järjekorrad.

Ukraina sõdurite rikkalik lõunalaud. Igaüks võib tulla suvalisel hetkel ning saada kohalike elanike toodud sooja sööki. FOTO: Jaanus Piirsalu

Osad elumajade elanikud seisid siinsamas oma kodudest sajakonna meetri kaugusel territoriaalkaitse salga liikmetena kõrvuti elukutseliste sõjaväelastega. Nende meeste motivatsiooni kohta polnud mõtet minna üldse küsima. See paistis nende silmist mitme kilomeetri kaugusele. Vaenlased peaksid seda isegi öösel nägema nii, et see kõrvetab nende silmad ära. «Meie kõige kõvem rinne,» kiitis ka jalaväekompanii ülem.

Kohalikust elanikust vabatahtlik kodu lähedal kaevikus. FOTO: Jaanus Piirsalu

Järgmise kaitseliinini on sellest üksusest kümme kilomeetrit ja rinne ise oli leitnandi sõnul sealt eile pärastlõunal 30–40 kilomeetri kaugusel.

«Nad tahtsid Kiievi kahe-kolme päevaga ära võtta, aga see kukkus neil läbi,» rääkis leitnant, kes astus tegevteenistusse 20-aastaselt vahetult enne Donbassi sõja algust. Ta on korduvalt Donbassis väärt kogemust saanud. «Meil oli kaheksa aastat aega sõdima õppida. Võin kinnitada, et me oleme väga hästi õppinud,» ütles ta.

Ründava Vene armee kohta väitis kompaniiülem, et esimeses laines tulid nende parimad, kellest paljud said surma.

Ründava Vene armee kohta väitis kompaniiülem, et esimeses laines tulid nende parimad, kellest paljud said surma. Ja see laine kukkus läbi. «Nüüd nad saadavad vähem kogenumaid üksusi. Meie ründamise asemel peaksid nad mõtlema, kuidas eluga Moskvasse tagasi saada. Nende read muutusid pärast esimest läbikukkumist korratuks,» oli noor ohvitser veendunud.

Küsimuse peale, kas tema arvates võib Vene armee hakata Kiievis ründama rakettide ja suurtükitulega linnarajoone nagu Harkivis, vastas kompaniiülem lühidalt: «Võib-olla.»

Jalaväekompaniid aitavate dessantväelaste juht Ivan ütles, et tema üksuse kõik liikmed on kogenud ja suure lahingukogemusega mehed. Ta oli sama konkreetne kui leitnant: «Kui nad peaksid siia jõudma, siis siin nad ka surevad.»

Kodanikualgatus aitab