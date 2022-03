ANALÜÜS ⟩ Raketilöögid Kiievile ja Harkivile, Ukraina küsib NATO-lt lennukeelutsooni Ukraina kohale

Eile umbes kella viie paiku õhtul lasti vähemalt kaks raketti ka Kiievi teletorni pihta. Torn jäi küll püsti, aga mõne telekanali edastamine on ajutiselt häiritud, teatasid Ukraina võimud. Hukkus mitu inimest ja ränki purustusi said ka lähedal asuvad hooned.

Kiievi kesklinnast mõnikümmend kilomeetrit loodes pommitasid Vene väed Borodjanka väikelinna. Mitu suurt korrusmaja-eluhoonet pommitati puruks.

Taktikaline puhkepaus

Kui pommitamine ja raketilöögid kõrvale jätta, oli otsese lahingutegevuse mõttes Ukrainas suhteliselt rahulik päev. Mitu uudistekanalit teatasid ja satelliidipildid kinnitasid, et Kiievist põhja pool asub umbes kuuekümne kilomeetri pikkune Venemaalt ja Valgevenest saabunud soomustehnika kolonn. Võib öelda, et viimase paari päeva suhteline vaikus ongi tähendanud, et Venemaa veab lahingutesse uut tehnikat, mehi ja varustust. Ilmselt kasutavad samasugust taktikalist puhkepausi ära ka Ukraina üksused.

Päästetöötajad Harkivi administratsioonikeskuse rusudes hukkunu surnukehaga. FOTO: Vjatšeslav Madijevskõi/Scanpix

Sõjalises mõttes on kõige keerulisem Ukraina olukord endiselt riigi lõunaosas. Krimmist pealetungi alustanud Vene väed on liikunud mööda Musta mere rannikut nii ida kui ka lääne suunas. Idas on jõutud Mariupoli alla. See on strateegilise tähtsusega Ukraina suurlinn Aasovi mere kaldal. Kui see langeb või isegi kui linn ümber piiratakse, on Venemaa suutnud ühendada Krimmi ja Donbassi maismaadpidi. Vene relvajõud teatasid eile õhtul, et Krimmist tulnud Vene väed on loonud ühenduse Donbassiga. Kui teade leiab kinnitust, saab öelda et Mariupol on ümber piiratud.

Veel pikemas vaates loob see Ukrainale uusi sõjalisi ohte just riigi idaosas. Näiteks kui põhjast Harkivi suunalt liikuvad ja lõunas Krimmist teele asunud Vene väed omavahel ühenduse saavad, on suurem osa Ida-Ukrainast sõjaliselt kaotatud ja suured Ukraina üksused sisse piiratud.

Viimastel päevadel on intensiivistunud ka üleskutsed, et NATO kehtestaks Ukraina kohal lennukeelutsooni. Seda on otsesõnu palunud nii Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kui ka teisedki Ukraina poliitikud.

Lääs lennukeelutsooni vastu

Lääneriigid on andnud selgelt eitava vastuse. Sellist võimalust eitas ka eile Eestis viibinud Briti peaminister Boris Johnson. Kaks päeva tagasi ütles ka USA president Joe Biden, et Ameerika ei sekku otsesesse lahingutegevusse. Biden ei rääkinud küll konkreetselt lennukeelu tsooni mittekehtestamisest, kuid Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki täpsustas päev hiljem, et USA ei kehtesta lennukeelutsooni. «USA väed ei hakka Vene vägedega sõdima,» tsiteeris Business Insider Psaki sõnu.

Lennukeelutsoon ei tähenda, et keegi lihtsalt ütleb: «Ukraina kohal ei tohi sõjalennukid lennata.» Ajakirjas Foreign Policy kirjeldab endine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja Philip Breedlove, mida tähendaks ja kuidas näeks välja Ukraina kohal lennukeelutsoon. Kõigepealt, nagu Breedlove seletab, tuleb raketilöökidega hävitada Venemaa õhutõrje kompleksid ja radarisüsteemid. Kuna paljud neist asuvad Venemaal ja Valgevenes, käib jutt sisuliselt raketilöökidest Venemaa territooriumile.

Seejärel, kui Vene õhutõrjet enam eriti kartma ei pea, saaksid NATO lennukid Ukraina taevas asuda võitlusesse Vene lennukitega. Samal ajal suunab NATO Ukraina õhuruumi ka oma õhutõrjeraketid. Sisuliselt kirjeldab Breedlove seda, kuidas NATO alustab Venemaaga sõda.

Breedlove ise pooldab sellessamas Foreign Policyle antud intervjuus lennukeeldu ehk NATO-Venemaa sõja stsenaariumit. Aga Breedlove on erukindral, põhimõtteliselt pensionär. Kõik, kes lääneriikides, eelkõige USAs ja Ühendkuningriigis võimu juures, on väga kindlalt eitanud lennukeelutsooni ja otsese sõja teele minemist.