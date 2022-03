UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro kuuendast sõjapäevast: Venemaa enam ei teeskle erioperatsiooni

10) Vene väed suruvad Krimmi poolsaare poolt endiselt läbi Hersoni Mõkolaivi poole. Seni pole nad Mõkolaivisse murdmisel veel edu saavutanud, sest seal on juba tekkinud suurem vastupanu. Mõkolaivist põhjas oli ukraina õhuvägi purustanud ühe venelaste kolonni.

11) Tšornomorski külas on 2 tsiviilisikut saanud surma ja kolm haavata venelaste tuleavamise tulemusena. Odessas käib kaitserajatiste loomine. Ukraina meedias ilmus veel eile ajalooline foto Odessa ooperiteatrist 1941 ja 2022. Eks ole mingis mõttes jubedad ajaloolised paralleelid, kes on teinud palju lärmi «Suure Isamaasõja» ajaloo ümber. Ukrainlase silmis on ju vene sõdur sellesama okupandi rollis, mida etendasid natsid 80 aastat tagasi.

See on verine sõda ja karta on, et võib edasi eskaleeruda.

Palju on olnud arutelusid Ukraina kohale lennukeelutsooni kehtestamisest ja samal ajal kui mitmed inimesed on pidanud seda hullumeelsuseks, avaldas USA endine suursaadik NATO juures Kurt Volker arvamust, et see oleks tegelikult tehtav. Võimalik, et etapiviisiliselt näiteks Kiievi ja mingi ukraina osa kohal, kuid kindlasti mitte võimatu. Seda enam, et Ukraina riik ise seda soovib. Muidu võib sellest riigist tõesti alles olla ainult üks stalingrad.

Üks sadadest teetõketest Kiievi kesklinna lähistel. FOTO: Dmitri Kotjuh

Ukraina on teatanud ka esimese välisvõitlejatega kompanii formeerimisest, mis on allutatud pataljonile Azov - need on siis Mariupoli kaitsjad. Eks see liitlase abistamine on kahtlemata üllas idee ning samas ei maksa kellelgi endale illusioone tekitada, et see sarnaneks kuidagi viimaste aastate välisminissioonidele, milles Eesti on osalenud. Ukrainlased oma ohvritest küll ei kirjuta, aga kui nende suurusjärgud venelaste kohta on ligilähedaseltki tõepärased, siis sarnased suurusjärgud kehtivad ka nende endi kohta - võib-olla kuni 2-3 korda väiksemas mahus küll.

Ukrainal endal ei tohiks praegu elavjõust puudu olla - neid on küll ca 2 korda vähem kui Venemaa elanikke, kuid Venemaa ei vii läbi üldmobilisatsiooni, aga Ukraina viib. Seega mitmekümnekordset ülekaalu Putin Ukraina rindel saavutada ei saa. Aga liitlaste abi varustamise, relvastamise ja õhukaitse osas on neile tõesti väga-väga vajalik. Ja tegelikult hakkab järjest rohkem kerkima ka Valgevene küsimus.