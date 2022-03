Narussova märkis, et staabi poole pöördumise põhjuseks olid arvukad lähedaste kõned sõduriemade komiteesse.

«Nad nägid oma reaalsete poegade fotosid, hakkasid ühendust võtma ja said teada, et keegi neist on vangistuses, keegi surnud,» märkis ta.