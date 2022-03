Ukraina sõda tõstatas Saksamaal arutelu ajateenistuse taastamisest

Ajapikku see nõue kaotas jõu ning lõpuks 2011. aastal ka kehtivuse, osaliselt eesmärgiga säästa raha, kuid ka Saksamaa traditsiooniliselt ettevaatliku hoiakuga kaitsealastes küsimustes Teise maailmasõja järgse süütunde tõttu.

Tema sõnul võiksid noored, kes on õiges vanuses ning lõpetanud põhihariduse, teha midagi oma riigi ja kogukonna heaks, ütles ta ajalehele Rheinische Post.

Konservatiivne CDU, mis on pärast 16 aastat võimulpüsimist Angela Merkeli juhtimisel opositsioonis, toetab samuti ajateenistust.

CDU Baierimaa sõsarpartei CSU esindaja Florian Hahn ütles, et Saksamaa vajab «tehnoloogiat ja relvasüsteeme», mitte ainult rohkem inimjõudu.

Saksamaa on oma sõjaväge järk-järgult kärpinud alates külma sõja lõppemisest. Kui 1990-ndate alguses oli sõjaväe suurus umbes pool miljonit, siis tänaseks on see langenud umbes 200 000 sõjaväelaseni.