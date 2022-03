RAADIOSIDE SALVESTUS ⟩ Vene mereväelane: meil on hukkunud juba 10 000 sõdurit

Roppustega vürtsitatud jutus ütleb üks mees raadioside vahendusel teistele: «Milline *** meie armee, raisk. Meie armee ei ole valmis sinna minema. Igal juhul ***, ärge vaadake Vene meediat, kõik on täielik *** televiisorist. Meil on juba umbes 10 000 hukkunud sõdurit.»

Vestlus on salvestatud Vene lipu all sõitval laeval ning seda klippi jagavad Ukraina Telegram-kanalid, kes lisavad, et sõja seitsmendaks päevaks kannavad okupandid suuri kaotusi: elavjõus 5840 inimest, hävitatud on 211 tanki, 30 lennukit ja 31 kopterit. Lisaks veel pantvangi võetud sõdurid, kellest paljud on end ise ukrainlastele kätte andnud.