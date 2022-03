Lääneriigid jälgivad murega Kiievist loodes oleva sõjaväekolonni tegevust. Kardetakse, et venelastel on plaan Ukraina pealinn muust maailmast täielikult isoleerida ja seejärel linna rünnata.

Enam kui 60 kilomeetri pikkuses kolonnis on erinevatel hinnangutel üle 15 000 sõduri. Lisaks sõduritele on seal arvukalt sõjamasinaid, suurtükke ja neid toetavaid varustust vedavaid sõidukeid, mis põhiliselt sisaldavad ilmselt toiduvarusid ja kütust. Siiski on laialdaselt Vene vägesid kimbutavaid logistikaprobleeme eeldatavasti selleski kolonnis.