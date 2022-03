Kiievlane: seda sõda saab lõpetada vaid relvadega, mitte rahulepinguga

Shara on erinevatele Lääne väljaannetele korduvalt kirjutanud Kremli propagandavõrgustikku selgitavaid artikleid. Venemaa puhul näeb ta, kuidas sõja vältel on agressiivse naabri narratiiv märkimisväärselt muutunud. Nüüd väidetakse, et Ukraina sõda üle ei ela ja Lääs kasutab seda pelgalt tööriistana Venemaa vastu.

Rahuläbirääkimiste siirusesse Shara ei usu – see on Venemaa võte peamiselt ukrainlaste tähelepanu hajutamiseks ning aja võitmiseks, et lõpuks täita oma eesmärgid Ukraina suurlinnades. «Seda enam, et nn rahuläbirääkimiste ajal on nad pommitanud Harkivit ja teisi linnu. Seega tekib küsimus: kui tahad rahu, siis miks sa pommitad?»