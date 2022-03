ÜRO: Ukrainast on põgenenud ligi 836 000 inimest

ÜRO pagulasameti UNHCR veebilehe põhjal on üle Ukraina piiri põgenenud 835 928 inimest. Veel teisipäeva õhtul oli nende arv 677 000.

Üle poole põgenikest on suudunud Poola.

UNHCR-i andmetel on Ukrainast Poola põgenenud 454 000 inimest, Ungarisse 116 000, Slovakkiasse 67 000, Moldovasse 65 000, Venemaale 43 000, Rumeeniasse 38 000 ja Valgevenesse 350.

Teistesse Euroopa riikidesse on pagenud 52 000 inimest.

Sõda Ukrainas kestab seitsmendat päeva. Vene vägede teatel on nad vallutanud sadamalinna Hersoni. Vene ja Ukraina sõdurid võitlevad riigi suuruselt teise linna Harkivi tänavatel.

«Sõjaline pealetung Ukrainas on toonud kaasa tsiviiltaristu hävitamise ja tsiviilohvrid ning on sundinud tuhanded inimesed kodunt lahkuma, et leida turvatunnet, kaitset ja abi,» ütles UNHCR.