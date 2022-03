Välisministeerium: Ukrainast on lahkunud üle saja Eesti kodaniku

Välisministeeriumile on endast teada andnud praeguseks veel Ukrainas 66 eesti kodanikku ja nendest 22 on teatanud, et jäävad praegu sinna, teatas ministeeriumi pressiesindaja kolmapäeval. Ukrainas viibivad ka mitmed Eesti ajakirjanikud. 44 inimest soovib riigist lahkuda. Paljud nendest on juba rongidega teel Ukraina läänepiiri suunas. Ukrainast üle piiri naaberriikidesse saanute arv suureneb iga päevaga.

Välisministeerium teavitab inimesi operatiivselt erinevatest lahkumisvõimalustest nii tekstisõnumi, e-posti kui ka telefoni teel. «Palume, et kõik Eesti kodanikud, kes on Ukrainas ja soovivad lahkuda, annaksid võimaluse korral sellest välisministeeriumile teada ja jälgiksid pidevalt oma e-kirju ja kõnesid. Olukord on ebakindel ja lahkumisvõimalused tekivad ja muutuvad väga kiirelt, mistõttu ei ole võimalik infot pikalt ette anda,» teatas ministeerium.

Kolmapäeval alustab Lvivi poole sõitu viimane buss, mis võtab peale ka Eesti kodanikke. Buss on organiseeritud sinna Läti välisministeeriumi poolt ning me teeme nendega koostööd. Kolmapäeval jõuab buss meie inimestega Riiga ning seal on neil Eestist vastas kaks bussi, mille on sinna organiseerinud nende lähedased.

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palub ministeerium riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitab ministeerium Ukrainasse reisimist täielikult vältida. «Kui olete sõjaolukorras sellegipoolest otsustanud Ukrainasse sõita, siis pidage silmas, et välisministeeriumi abistamisvõimalused on piiratud,» teatas ministeerium.