Liimets: Venemaa võimud tuleb viia rahvusvahelise inimõiguste kohtu ette

Ta lisas, et Venemaa alustatud sõda Ukrainas on kaasa toonud humanitaarkatastroofi. «Nõudsin tänasel istungjärgul, et Venemaa võimaldaks sõjapiirkonnas juurdepääsu humanitaarabile, et saaksime viivitamatult aidata kannatavaid inimesi, kellel napib süüa, juua ja ravimeid,» lisas Liimets.