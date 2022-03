POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Kiievi kesklinna haigla elab Vene diversantide ohus

Haigla kõik koridorid on kaetud rohelise riidega. Kõikides kabinettides ja palatites on samuti aknad kaetud käepäraste vahenditega. Päikesevalgust ei paista kuskilt läbi. Kõik selleks, et kaitsta haigla töötajaid ja haigeid.

«Igal ööl on meie ümbruses tulevahetusi,» rääkis eile päeval Postimehele Kiievi kesklinnas asuva 120 aastat vana kliiniku traumaosakonna osakonna juhataja Dmitro Mjasnikov (49). «Linnas liikuvad Vene diversandid tulistavad meie lähedal asuvat sõjaväehaiglat. Õnneks pole kuulid veel meie haigla aknaid tabanud.»

Mjasnikovi sõnul kasutasid mõned päevad tagasi Vene diversandid sellist taktikat, et avasid öösel tule nende haigla kõrval asunud pooleliolevatest kõrghoonetest (rohkem kui 20 korrust - PM) sõjaväehaigla pihta. Selle kaitsjad avasid vastutule. 17. Kliiniku valvavad territoriaalkaitse (meie mõistes kaitseliit) mehed omakorda arvasid, et neid tulistatakse ning avasid samuti vastutule. Õnneks keegi selles «sõbraliku tule» vahetuses ei hukkunud ega saanud ka haavata.

«Nende (diversantide) ülesanne on selliselt külvata kaost ja hirmu,» lausus Mjasnikov. «Oleme kuulnud isegi, et tulistatakse kuulipildujatest sõjaväehaigla pihta.»

Sõjaväelaste andmetel kannavad diversandid tsiviilriideid ja peidavad päevaks relvad ära, kui saabub öö, siis nad lähevad varem valmis pandud laskepositsioonidele pooliolevates elumajades ning hakkavad tuld andma. Haigla kõrval asuvatest elumajadest on leitud juba mitu laskmispositsiooni. Samuti tegutsevad sellistes pooliolevates elumajades, mida Kiievis on palju, tulejuhid, kes võivad suunata lennuväge.

Postimehele selgitas üks Ukraina sõjaväeohvitser veidi Vene diversantide Kiievisse tungimise taktikat. Kiievis on iga ristmiku peale ja ka lihtsalt suurematel tänavatel pidevalt teetõkked ja kontrollpunktid, kus kontrollitakse kõiki isikuid. Sellest hoolimata suudavad Vene diversandid linna jõuda. Tavaliselt kasutatakse ohvitseri sõnul kontrollpunktidest läbipääsemiseks hõivatud Ukraina armee masinaid ja ka tavalisi sõiduautosid. Dokumendid on neil hästi võltsitud, vahest nad teavad isegi ka paroole, kuid siin on diversantidel järgmine häda: ukrainlased kasutavad paroole, mida mitteukrainlasel ja isegi mitte Ukrainas sündinud venelasel raske puhtalt hääldada. Kuid jalgsi liikuvaid ja tsiviilriietes liikuvaid diversante pole nii võimalik püüda. Neid saab tabada ainult siis, kui nad on tegevuses.

Doktor Mjasnikovi sõnul toodi neile palju Vene armee rünnakutes haavata saanud inimesi sõja kolmel esimesel päeval. Hiljem on vähemaks jäänud. Kokku on seni haigla vastu võtnud 50-60 haavatut ja vigastatut. «Kaks kolmandikku neist on tsiviilisikud, ülejäänud on meie sõjaväelased ja politseinikud,» ütles Mjasnikov.

Paljudel on kuuli- või killuhaavad, aga iga päevaga tuuakse haiglasse üha rohkem inimesi, kes on viga saanud näiteks pommivarjendisse joostes. «Kukuvad suure kiiruga minnes varjendi treppidel. Murravad jalgu, aga on ka väga raskeid peavigastusi saadud. Eile (teisipäeval) toodi meile kolm inimest tõsiste ajuvigastustega, mis nad olid saanud pommivarjendisse joostes,» ütles doktor.