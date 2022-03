Vene rikkurid hakkavad vaikselt sõjavastaseid avaldusi tegema

Lvivis sündinud Fridman nimetas sõda «tragöödiaks», mis tuleb peatada niipea kui võimalik.

Kuid ta keeldus kritiseerimast Putinit otsesõnu ajakirjanikele, muutudes silmnähtavalt ebalevaks.

«Meie jaoks töötavad Venemaal sajad tuhanded inimesed. Teate, ma ei taha anda ühtegi kommentaari, mis võiks potentsiaalselt suurendada nende ohtu,» ütles Fridman teisipäeval.

Fridman oli äärmiselt vihane Euroopa Liidu sanktsioonide alla sattumise pärast, mis nimetasid teda «Putini siseringi mõjutajaks».

Oligarhide mõjust hetkel ilmselt ei piisa sõja käigu muutmisele. Lääneriigid peavad Putini siseringi väga ahtaks, sest need oligarhid, kes on temaga raksu läinud, lõpetavad sageli eksiilis, vanglas või surnuaias.

Sel nädalal postitas 1990-ndatel erastamise ajal pööraselt rikastunud Anatoli Tšubais foto 2015. aastal tapetud Vene opositsioonipoliitikust Boriss Nemtsovist. Isegi ilma pildiallkirjata oli tegu võimsa sõnumiga Moskva siseringi tegelaselt.

Inglismaal Astoni ülikoolis vanemlektori ametit pidav Schimpfössl ütles, et sõda ja sanktsioonid on muutnud Vene eliidi «topeltelu» äärmiselt keeruliseks.

«Neil kõigil on veri kätel,» ütles ta, lisades, et kuna oligarhidelt on ära lõigatud nende elu Läänes, siis see on neile andnud äärmiselt valusa hoobi.

Rahuvahendamiseks on oma abi pakkunud ka Inglise tippjalgpalliklubi Chelsea omanik Roman Abramovitš, kes on üks tuntumaid vene oligarhe maailmas ning kelle vastu veel pole sanktsioone kehtestatud.

Abramovitši pressiesindaja sõnul on temaga ühendust võtnud Ukraina pool ning palunud tuge rahumeelse lahenduse leidmiseks. Esindaja märkis, et Abramovitš on püüdnud sestsaadik ka oma abi pakkuda. Hetkel on selgusetu, mil viisil. Osa kriitikute sõnul on see vaid katse vältida Suurbritannia sanktsioonide nimekirja sattumist.

Putini kriitikud on lääneriikidele ette heitnud, et viimased on pikka aega vaadanud läbi sõrmede vene räpasele rahale.

Suurima kriitika alla on langenud Suurbritannia. Korruptsioonivastase ühenduse Transparency International teatel on Kremliga seotud ja korruptsioonis süüdistatud vene oligarhide omandis ainuüksi Londonis kinnisvara enam kui 1,5 miljardi naela ulatuses.

Sõda Ukrainas on aga üleöö toonud muutuse, nii Suurbritannia läbi peaminister Boris Johnsoni suu kui USA oma presidendi Joe Bideni aastakõnes lubasid oligarhid ja nende vara konfiskeerimise tõsiselt sihikule võtta.